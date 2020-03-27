Меркель призналась, чего ей не хватает на карантине

Меркель жалуется, что ей не хватает живого общения.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится на домашнем карантине, пожаловалась на недостаток живого общения.

Об этом она сказала по итогам переговоров лидеров Евросоюза в формате видеоконференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

По словам Меркель, несмотря на большое количество видеоконференций и телефонных включений, ей не хватает личных контактов с коллегами.

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"Немного не хватает того, что я не могу, например, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов", - поделилась она.

Напомним, 22 марта Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным на коронавирус. В частности, COVID-19 был обнаружен у врача, который недавно делал прививку Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

После этого Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным. Второй тест Меркель на коронавирус также показал отрицательный результат.

Отметим, ранее в Германии ввели более жесткие ограничения в связи с пандемией коронавирус. В стране запретят собираться больше, чем по двое, исключения будут для семей. До этого из-за быстрого и неконтролируемого распространения коронавируса в Германии ввели пограничный контроль со странами Европейского союза.