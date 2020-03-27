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Меркель призналась, чего ей не хватает на карантине

07:37, 27 марта 2020
Мир
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Ангела Меркель / фото REUTERS

Об этом она сказала по итогам переговоров лидеров Евросоюза в формате видеоконференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

По словам Меркель, несмотря на большое количество видеоконференций и телефонных включений, ей не хватает личных контактов с коллегами.

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"Немного не хватает того, что я не могу, например, лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей или что нет личных контактов", - поделилась она.

Напомним, 22 марта Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала с больным на коронавирус. В частности, COVID-19 был обнаружен у врача, который недавно делал прививку Меркель. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

После этого Меркель сделали первый тест на коронавирус 23 марта. Его результат был отрицательным. Второй тест Меркель на коронавирус также показал отрицательный результат.

Отметим, ранее в Германии ввели более жесткие ограничения в связи с пандемией коронавирус. В стране запретят собираться больше, чем по двое, исключения будут для семей. До этого из-за быстрого и неконтролируемого распространения коронавируса в Германии ввели пограничный контроль со странами Европейского союза.

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