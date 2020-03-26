CNN: Сирия готовится к "цунами" COVID-19 даже без мыла и проточной воды

Медики, которые остались в стране, и без того перегружены больными, и им трудно убедить людей, изможденных войной, в необходимости соблюдать гигиену.

Все, что Фатиме Ум Али нужно для защиты себя и семьи от нового коронавируса, просто недоступно. Проточной воды нет, мыло очень дорогое, а дезинфектор для рук - невиданная роскошь.

Женщина даже представить не может, как ее родные могут придерживаться социального дистанцирования. Ведь ее семья состоит из 16 человек, которые живут в трех палатках вблизи турецко-сирийской границы, - пишет CNN.

"Мы стараемся оставаться чистыми при помощи наших ограниченных возможностей. Все эти санитайзеры и вещи для чистки, о которых вы говорите, мы просто не можем достать", - сказала Ум Али журналистам телеканала.

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Она живет в одном из многих лагерей, которые возникли на полях, в оливковых рощах и на склонах сирийской провинции Идлиб, которую контролируют оппозиционные силы. У большинства детей течет из носа из-за жестких условий жизни. Семье повезло несколько раз избежать смерти за 9 лет войны в Сирии. Они бежали от наступления войск режима Башара Асада в провинции Хама еще в начале кровопролития в 2011 году, а затем переезжали из города в город, убегая от насилия.

Но сирийцы не могут убежать от глобальной пандемии. COVID-19 надвигается на разбитую войной провинцию, словно медленное цунами, - сказали в ВОЗ. В Сирии болезнь может отобрать десятки тысяч жизней. В Идлибе, где живет три миллиона людей, уже наблюдается чрезвычайная нехватка лекарств. Провинция стала одним из наиболее беспомощных мест в мире перед угрозой вируса. Больниц в Идлибе совсем мало, поскольку годами они становились жертвами бомбардировок. Врачи уже сейчас перегружены. А больничных коек остро не хватает. Жестокое наступление правительства Сирии при поддержке сил России и Ирана, которое началось в декабре, усилило давление на разбитые медицинские учреждения. Последние атаки также заставили почти миллион людей бежать и переселяться в распыленные лагеря без инфраструктуры и с все большей антисанитарией.

Доктор Мунтер Халиль из Директората здравоохранения Идлиба сказал, что гуманитарный кризис может перерасти в беспрецедентную медицинскую кризис, когда COVID-19 доберется до северо-западной части Сирии.

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"Мы не знаем, есть ли у нас коронавирус сейчас. Но мы ждем цунами с высоким количеством смертей из-за отсутствия медицинской инфраструктуры", - сказал он.

Медики пытаются повысить осведомленность людей о необходимых мерах гигиены. Но трудно это донести до населения, пострадавшего от войны.

"Они прошли через бомбежки, холодную смерть и химические атаки. Поэтому они уже смирились со смертью", - сказал Халиль.

В Идлибе в среднем на одного врача приходится 10 тысяч человек, согласно данным Директории здравоохранения провинции. В тех больницах, которые еще есть, уже почти исчерпаны возможности. Каждая из них нагружена в среднем на 150%. В подконтрольной части оппозиции Сирии есть всего 100 аппаратов для вентиляции легких для взрослых и менее 200 мест в отделениях интенсивной терапии. Халиль считает, что с появлением COVID-19 на территории оппозиции болезнь может убить более 100 тысяч человек.

В Организации EWARN считают, что 40-70% населения оппозиционной части Сирии может заразиться коронавирусом. Координатор организации доктор Насер Мхавиш объясняет, что по меньшей мере 1,2 миллиона человек в Идлибе могут заболеть COVID-19. Тестов здесь тоже нет. На всю подконтрольную часть оппозиции Сирии есть только один врач и одно устройство, способные проводить тесты на вирус. Организация EWARN закупила 300 тестов у турецкого производителя в частном порядке. Их передали больничной лаборатории Центральной больнице Идлиба в среду. Но к этому времени проверку прошли лишь четверо людей с подозрительными симптомами. Все результаты были отрицательными.

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ВОЗ обещала дополнительные поставки тестов в оппозиционную часть Сирии. Но местные медики говорят, что ничего до сих пор не поступило. Организацию критикуют за то, что она не помогает оппозиционным регионам в то время, как поставляет тесты Дамаске. Но даже часть Сирии, которую контролирует режим Асада, тоже не отличается высокой способностью проводить тесты. Режим сообщил лишь о пяти подтвержденных случаях. Однако, эксперты ожидают большего распространения. Всего режим в Дамаске получил 1200 тестов от ВОЗ. Из них 300 уже были использованы.