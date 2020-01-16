The Guardian: Решение Трампа заморозить помощь для Украины могло быть противозаконным

Независимый правительственный аудитор указал, что американский президент не может ставить свои политические приоритеты выше тех, которые определил Конгресс.

Счетная палата США, которая выполняет роль аудитора и аналитическо-следственного органа Конгресса, пришел к выводу, что отдел по вопросам управления и бюджета Белого дома (OMB) нарушил закон, когда заморозил американскую военную помощь для Украины.

«Добросовестное исполнение закона не позволяет президенту ставить его собственные политические приоритеты выше тех, которые Конгресс зафиксировал в законе», - цитирует The Guardian отчет Счетной палаты.

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Аудитор подчеркнул, что Белый дом нарушил закон «О контроле бюджета и убытков» от 1974 года. В нем прямо сказано, что выделенные Конгрессом средства не могут быть задержаны решением Белого дома. Также в отчете объемом 8 страниц сказано, что OMB «задержал средства по политическим причинам» в случае Украины. А это нарушение закона.

В свою очередь, в OMB не согласились с выводами Счетной палаты. Пресс-секретарь ведомства Рейчел Семмел сказала New York Times: «Мы не согласны с мнением Счетной палаты. OMB использует свои очерченные полномочия, чтобы убедиться, что доллары налогоплательщиков расходуются должным образом, согласно приоритетов президента и согласно закону».

В свою очередь, демократы подхватили выводы аудитора, считая их доказательством того, что президент США тоже нарушил закон.

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«Президент не только подорвал наши дипломатические отношения ради собственной политической выгоды, он также нарушил закон. Его нужно привлечь к ответственности или он продолжит нарушать закон и ставить страну под риск», - сказала сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен.

В свою очередь демократ и сенатор от штата Иллинойс Дик Дарбин подчеркнул, что выводы Счетной палаты нужно рассмотреть в ходе "полного слушания" в Сенате по делу об импичменте.