В Туркменистане установили 21-метровый позолоченный памятник действующему президенту (фото)

Позолоченный памятник высотой 21 метр, на котором глава государства изображен верхом на ахалтекинском скакуне с высоко поднятой правой рукой, торжественно открыт в Ашхабаде в День города, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеТуркменская оппозиция призывает мировых лидеров содействовать проведению демократических выборов

Решение об открытии монумента принял парламент "на основании многочисленных обращений граждан".

В отличие от своего предшественника Сапармурада Ниязова, в честь которого при жизни были воздвигнуты сотни помпезных памятников по всей стране, нынешний туркменский лидер до сих пор воздерживался от подобного увековечения себя.