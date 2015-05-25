В Туркменистане установили 21-метровый позолоченный памятник действующему президенту (фото)
12:38, 25 мая 2015Мир
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В столице Туркменистана установили первую статую президента Гурбангулы Бердымухамедова, правящего страной с 2007 года.
REUTERS
Позолоченный памятник высотой 21 метр, на котором глава государства изображен верхом на ахалтекинском скакуне с высоко поднятой правой рукой, торжественно открыт в Ашхабаде в День города, сообщает Русская служба ВВС.
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Решение об открытии монумента принял парламент "на основании многочисленных обращений граждан".
В отличие от своего предшественника Сапармурада Ниязова, в честь которого при жизни были воздвигнуты сотни помпезных памятников по всей стране, нынешний туркменский лидер до сих пор воздерживался от подобного увековечения себя.
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