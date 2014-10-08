Лукашенко предложил Туркмении совместно производить беспилотники

"Национальная академия наук Беларуси ведет переговоры о возможностях поставки в Туркменистан многофункциональных беспилотных авиационных комплексов. Мы готовы не только поставлять, но и организовать в перспективе совместное производство беспилотников в Туркменистане", — сказал Лукашенко, встречаясь со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.

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Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко также предложил поставлять в Туркмению белорусские комбайны, пассажирские автобусы, грузовые вагоны. По словам президента, новые перспективы сотрудничества открываются в горно-химической промышленности, транспортно-логистической сфере, жилищном строительстве, в сфере поставок в Туркмению стройматериалов.

По мнению белорусского лидера, пилотным проектом в легкой промышленности могло бы стать создание совместного предприятия по пошиву обмундирования для туркменских силовых ведомств.

Бердымухамедов прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом.

Туркмения наращивает закупки белорусской дорожно-строительной и транспортной техники. В этом отношении белорусские грузовики смогли "потеснить" на туркменском рынке российские "КамАЗы", занимающие здесь ведущие позиции.