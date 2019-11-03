Манафорт продвигал идею, что выборы в США вмешивалась Украина, а не Россия

Материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера свидетельствуют, что Пол Манафорт активно отстаивал идею украинского, а не российского, вмешательства в выборы президента США.

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт продвигал идею, согласно которой Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США.

Как говорится в документах, обнародованных министерством юстиции США, об этом заявил во время допросов бывший заместитель Манафорта в штабе Трампа, его бывший деловой партнер Рик Гейтс, передает Deutsche Welle.

Эти допросы происходили в рамках расследования вмешательства России в предвыборную кампанию в США, которое проводилось под руководством специального прокурора Роберта Мюллера.

Как следует из резюме допросов Гейтса, после того, как тысячи писем с серверов Демократической партии были обнародованы ресурсом WikiLeaks, Манафорт высказывал предположение, что за этим стояла Украина, а в штабе Трампа пытались воспользоваться этими информационными "сливами" и обсуждали возможности того, каким образом самостоятельно получить доступ к ним.

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Приказ "получить письма" отдавал и лично Дональд Трамп, утверждает Гейтс. В штабе, по словам Гейтса, считали, что наилучшие возможности для этого имел на тот момент советник Трампа Майкл Флинн благодаря его связям в России. Сам Флинн, который впоследствии занял должность советника Трампа по вопросам национальной безопасности, также был "твердо убежден в том, что россияне не совершали хакерскую атаку" на серверы демократов, указал Гейтс.

Рик Гейтс был деловым партнером Пола Манафорта, ему были предъявлены обвинения в заговоре против США и в ложных заявлениях в рамках расследования вмешательства России в американские выборы. Впрочем, приговор Гейтсу до сих пор не был вынесен, он продолжает сотрудничать со следствием.

Но Пол Манафорт был приговорен к 7,5 года тюрьмы в рамках двух уголовных дел. Он был признан виновным в заговоре против государства, в отмывании денег и других финансовых махинациях, а также скрытом лоббизме и попытке давления на свидетелей.

Как сообщал УНИАН, американские СМИ смогли через суд добиться от министерства юстиции США публикации заметок спецпрокурора по России Роберта Мюллера.

В частности, среди обнародованных документов есть расшифровка разговоров агентов ФБР с бывшим заместителем главы предвыборного штаба Трампа Риком Гейтсом.