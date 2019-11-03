Минюст США начал публиковать документы о возможных связях Трампа с РФ

Американские СМИ смогли через суд добиться от министерства юстиции США публикации заметок спецпрокурора по России Роберта Мюллера.

Во время президентской гонки в 2016 году Дональд Трамп неоднократно в частном порядке обсуждал со своими подчиненными, как получить доступ к украденной электронной переписке своей соперницы Хиллари Клинтон.

Об этом сообщили издания CNN и BuzzFeed, которые потребовали от Минюста США опубликовать документы, относящиеся к расследованию возможных связей Трампа с РФ, передает dw.com.

СМИ смогли через суд добиться от министерства юстиции США публикации заметок спецпрокурора по России Роберта Мюллера. Первый транш документов включает в себя почти 300 страниц материалов, собранных командой Мюллера в рамках расследования о возможном сговоре между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

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В частности, среди опубликованных документов есть расшифровка бесед агентов ФБР с бывшим замглавы предвыборного штаба Трампа Риком Гейтсом. Как следует из материалов, Гейтс присутствовал при разговоре, когда Трамп потребовал "достать электронные письма", которые, как выяснили американские спецслужбы, были украдены россиянами. Экс-советник президента США по безопасности Майкл Флинн, по словам Гейтса, сказал, что он может использовать свои разведывательные источники для получения писем.

Кроме того, опубликованные материалы содержат переписку бывшего советника Трампа Стива Бэннона с его зятем Джаредом Кушнером. Однако большая часть материалов расследования еще не опубликована и пока редактируется Минюстом США.

Спецпрокурор по России Роберт Мюллер в течение почти двух лет занимался расследованием о возможном сговоре между российской стороной и предвыборным штабом Трампа с целью не допустить победы на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В результате Мюллер пришел к выводу, что российская сторона действительно пыталась повлиять на выборы, а также изложил факты, доказывающие прямые контакты членов команды Трампа с российскими чиновниками и юристами. Однако Мюллер не нашел явных доказательств сговора между членами команды Трампа и Москвой.