Хорватское агентство сообщило об отказе президента ехать в Москву 9 мая

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хорватское агентство ХИНА.

По его данным, Хорватию на праздновании Победы, вероятно, будет представлять посол страны в России Игор Показ.

Официального отказа или подтверждения поездки Грабар-Китарович в Москву от МИД или аппарата президента пока не поступало.

Читайте такжеСербская армия примет участие в путинском параде 9 маяПо словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, по состоянию на 17 марта согласились приехать глава Китая Си Цзиньпин, президенты Индии, ЮАР, Монголии, Вьетнама, а также руководители Кубы и КНДР.

Отказались приехать лидеры Австрии, Грузии, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Черногории, Швеции, а также председатель Европейского совета Дональд Туск, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Польши Бронислав Коморовский, финский президент Саули Ниинисте, президент Израиля Реувен Ривлин, президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Польши Эва Копач.