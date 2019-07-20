Меркель выразила обеспокоенность из-за попыток России влиять на европейскую политику

Канцлер ФРГ прокомментировала поддержку Кремлем правопопулистских партий в Европе. Ангела Меркель коснулась скандала вокруг предполагаемых попыток финансирования Россией итальянской "Лиги".

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) "с беспокойством" воспринимает попытки России повлиять на европейскую политику.

Об этом глава немецкого правительства заявила в пятницу, 19 июля, во время традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос итальянской журналистки о Moscopoli, пишет DW.

Слово Moscopoli итальянские СМИ используют, когда пишут о скандале вокруг вероятных попыток финансирования Россией итальянской правопопулистской партии "Лига" незадолго до выборов в Европарламент в конце мая 2019 года.

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Американская новостная медиакомпания BuzzFeed 10 июля опубликовала возможную расшифровку переговоров итальянских политиков с российской стороной в октябре 2018 года в московском отеле "Метрополь". На ужине Джанлука Савоини - бывший помощник заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини - и еще два члена партии, а также неназванные чиновники из Кремля якобы пытались договориться о контракте на годовую поставку нефти на сумму 1,5 мильядра долларов. Поставки ожидались по сниженным ценам, пишет Buzzfeed. Разница в 65 миллионов долларов предназначалась для правопопулистской партии, утверждает издание.

Говоря об инциденте, Меркель подчеркнула, что это - дело итальянской власти. "Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России", - признала она при этом.