На Германию налетел мощный ураган: аэропорты и вокзалы работают с перебоями, есть жертвы (фото)

Сильные порывы ветра вырывали деревья, переворачивали автомобили, выводили из строя линии электропередач. Порывы ветра достигали скорости в 190 км/ч. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Накануне стихия парализовала транспортную систему Германии: в частности, было прервано железнодорожное сообщение между Дюссельдорфом и Кельном, а также между Дюссельдорфом и Дуйсбургом.

Около 150 рейсов было отменено в аэропорту Франкфурта-на-Майне, а центральный вокзал Мюнхена эвакуировали после того, как порывами ветра из крыши вокзала выбило несколько кусков стекла.

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К настоящему моменту скорость ветра уменьшилась, однако транспорт продолжает работать с перебоями в некоторых районах.