Более 40 человек погибли из-за разрушительного урагана "Пэм" в островном государстве Вануату (фоторепортаж)

08:43, 14 марта 2015
Мир
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Скорость ураганного ветра превышала 300 километров в час.

REUTERS

В результате разрушительного урагана "Пэм", который пронесся в субботу, 14 марта, над островным государством Вануату в Тихом океане, погибли не менее 44 человек, передает Deutsche Welle.

Между тем эксперты опасаются, что число погибших может быть значительно выше. Урагану была присвоена самая высокая - пятая - категория. Это означает, что скорость порывов ветра превышала 300 километров в час.

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Австралийское телевидение показало первые кадры природной катастрофы, на которых видны мощные волны, обрушивающиеся на прибрежные променады, вырванные с корнем деревья и опрокинутые опоры линий электропередач. В преддверии бури в безопасные места были эвакуированы несколько тысяч человек, сообщает агентство dpa.

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