Россия должна взять на себя ответственность за трагедию МН17 – совместное заявление саммита Украина-ЕС

Евросоюз и Украина выражают полную уверенность в независимости и профессионализме будущих судебных процедур по этому делу.

Российская Федерация должна взять на себя ответственность за трагедию самолета Boeing-777 рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Европейского Совета Дональда Туска, Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Украины Владимира Зеленского по итогам 21-го саммита между ЕС и Украиной, имеющемся в распоряжении УНИАН.

«17 июля будут отмечать 5-ю годовщину с момента сбивания самолета рейса МН17 - трагедии, унесшей жизни 298 человек. Мы ожидаем эффективного судебного преследования тех, кто ответственен за эту трагедию; мы призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями, направленными на установление ответственности», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в этом контексте ЕС и Украина приветствуют заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах возбудят уголовное дело против четырех человек, а также призывают Россию полностью сотрудничать с продолжающимся расследованием.

Кроме того, Евросоюз и Украина выражают полную уверенность в независимости и профессионализме будущих судебных процедур по этому делу.

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Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня международная совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «главой 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года.