MH17 над Донбассом сбили из "Бука" российской 53-й бригады - следствие

"Бук", сбивший MH17 над Донбассом, был доставлен из 53-й зенитной курской бригады, заявили следователи.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

Об этом заявил представитель Международной следственной группы на пресс-конференции о результатах расследования, передает "Дождь".

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Следователи сделали этот вывод, основываясь на фото и видео из социальных сетей, сделанных по пути следования "Бука" из Курской области, где базируется 53-я бригада, 23-25 июня 2014 года.

База 53-ей бригады располагается в поселке Маршала Жукова под Курском. Следственная группа установили, что "Бук", сбивший "Боинг" Malaysia Airlines в Донецкой области, вывезли с базы 23 июня. Он был в составе конвоя, состоящего из 50 машин и шести "Буков".

Следователи проанализировали отличительные черты машин по десяткам фотографий, выложенных в это время в соцсетях. Они установили местоположение объекта с каждой фотографии и составили хронологический путь конвоя из Курска.

Следователи объяснили обилие фотографий и видео в соцсетях тем, что во время движения конвоя по некоторым дорогам движение по встречной полосе останавливалось.

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Отличительные черты «Буков», принадлежащих 53-й бригаде, следователи установили по многочисленным постам в соцсетях, сделанным жителями Старого Оскола в Белгородской области. Следственная группа отметила, что техника пронумерована трехзначными числами, большинство начинаются с двойки. Это означает, что она принадлежит второму батальону 53-й бригады. Лишь одна военная машина пронумерована тройкой.

Ранее о том, что "Бук" приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска, сообщали расследователи из организации BellingCat. Таким образом, международная группа следователей потвердила выводы гражданских журналистов.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.