В Минске во время праздничного салюта погибла женщина, еще 10 человек ранены (фото, видео)

Следственный комитет и Министерство обороны подтвердили информацию о том, что произошло.

В Минске во время праздничного салюта ко Дню независимости Беларуси погибла одна женщина.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на Минобороны страны.

Еще 10 человек пострадали, их доставили в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Погибшая женщина — 1955 года рождения. Она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь.

По словам очевидцев, на одной из площадок во время запуска произошли два сильных взрыва, а фейерверки разорвались прямо над землей.

Пенсионерке в шею попал металлический осколок.

"Женщину задело осколком на набережной Свислочь в 10 метрах от меня, где я с ребенком стоял. Детей вокруг было много. Началась паника. Дочь женщины держала мать на руках и зажимала сонную артерию. Что дальше было, не знаю. Забрал ребенка с места "боевых действий", - рассказал очевидец.

Другой свидетель событий отметил, что осколок был размером со спичечный коробок, а рана была слишком глубокой.

Также в результате ЧП были выбиты стекла в нескольких зданиях.

В Следственном комитете Беларуси заявили, что в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий.

"В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Беларуси.