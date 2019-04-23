Премьера "Мстителей": Роберт Дауни-младший, Крис Эванс и другие звезды вышли на красную дорожку (фото)

Премьера фильма "Мстители. Финал" состоится 25 апреля.

До выхода долгожданного кинокомикса на экраны остается два дня, и промо-тур четвертых «Мстителей» традиционно завершился в Лос-Анджелесе, куда съехались практически все звезды киновселенной Marvel.

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Роберт Дауни-младший присоединился к экранному Капитану Америке Крису Эвансу и остальным супергероям на красной ковровой дорожке в Convention Center.

Роберт Дауни-младший, Марк Руффало, Бенедикт Камбэрбетч и другие знаменитости вышли на красную дорожку в сопровождении супруг. Поддержать звезду фильма «Тор: Рагнарёк» Криса Хемсворта пришли Мэтт Дэймон с женой Лучаной, а также его братья Люк и Лиам Хемсворты.

Как сообщал УНИАН, создатели "Мстителей" снимут фильм об отце комиксов Стэне Ли.