Умер оскароносный продюсер Стив Голин

В 2016 году кинопродюссер получил премию Оскар за фильм "В центре внимания".

Американский продюссер кино и телевидения Стив Голин умер в возрасте 65 лет.

Читайте такжеВ США умер легендарный создатель фильмов ужасов

Об этом сообщил newsone.ua со ссылкой на The Hollywood Reporter. Голин ушел из жизни в воскресенье, 21 апреля, в Лос-Анджелесе. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Продюсер долгое время пытался лечить рак.

Стив Голин родился 6 марта 1955 года в США. Он был основателем и руководителем Anonymous Content LLP, компании по разработке, производству и управлению мультимедиа, а также соучредителем и бывшим генеральным директором Propaganda Films.

Кроме того, Голин являлся гениальным продюссером. Самые известные его работы - "Игра", "Вечное сияние чистого разума", "Выживший", "Быть Джоном Малковичем", а также сериалы "Настоящий детектив", "Мистер Робот". В 2016 году кинопродюсер получил премию Оскар за фильм "В центре внимания".