Сегодня королеве Елизавете II исполняется 93 года

Королевой Великобритании Елизавета II стала в 1952 году после смерти своего отца короля Георга VI.

Сегодня, 21 апреля, символу Британской империи, королеве Елизавете II исполняется 93 года. Она занимает Британский трон 67 лет и является монархом, который правит дольше всех в истории страны.

В этом году день рождение монарха совпало с праздником Пасхи, так что, у королевы двойной праздник. Родилась Елизавета II 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр в резиденции графа Стратмор на Брютон-стрит, дом № 17. Сегодня на стене этого дома установлена мемориальная доска с информацией о том, что именно в этом доме родилась ныне правящая королева Британии.

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При рождении будущая королева получила имя Елизавета (в честь матери) Мария (в честь бабушки) и Александра (в честь прабабушки). Маленькую принцессу в семье ласково называли Лилибет.

Образование Елизавета II получила дома. Она изучала гуманитарные предметы: историю конституции, религиоведение, искусство, правоведение и французский язык, который выучила фактически самостоятельно. С юности обожала лошадей и до сих пор с удовольствием посещает конные скачки и даже ездит верхом.

В 21-летнем возрасте Елизавета II вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. В этом браке у них родилось четверо детей – трое сыновей: принц Чарльз, принц Эндрю и принц Эдвард и дочь принцесса Анна. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Их венчание состоялось в стенах Вестминстерского аббатства. Их брак длится уже 72 года.

Королевой Британии Елизавета II стала в 1952 году, после смерти своего отца короля Георг VI. Когда ее провозгласили королевой она находилась на отдыхе в Кении вместе с мужем. С тех самых пор, а точнее после коронации 2 июня 1953 года, королева исполняет свой долг перед родиной и достойно носит свою корону.

Что интересно, свой день рождения королева Елизавета II празднует дважды – 21 апреля и в начале июня, тогда в садах Букингемского дворца проводится садовая вечеринка, где присутствует множество гостей.