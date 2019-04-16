Видео корейской группы за два дня побило рекорд YouTube

Клип корейских исполнителей за первые 24 часа посмотрели 74,6 миллиона пользователей.

Южнокорейская группа BTS с песней Boy with Luv побила рекорд YouTube по просмотрам за сутки.

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Об этом сообщает Forbes. Клип корейских исполнителей за первые 24 часа посмотрели 74,6 миллиона пользователей. Также BTS установила рекорд YouTube по видео, быстрее всего набравших 100 млн просмотров. Такой объем зрителей увидел новое видео группы менее чем за два дня.

Оба побитые рекорда ранее принадлежали другой южнокорейской группе Blackpink и были установлены неделей ранее.

На текущий момент клип BTS собрал 141 миллиона просмотров и 8 миллионов лайков.

Как сообщал УНИАН, ранее скандальная Maruv похвасталась рекордом в сети.