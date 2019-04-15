"Звездные войны - Эпизод IX. Восхождение Скайуокера": что известно о новой части киносаги (видео)

Действие девятого эпизода развернется спустя «некоторое время» после событий «Последних джедаев».

Возвращение Палпатина в "Звездных войнах. Восхождение Скайуокера" всегда было планом. Сенатор Палпатин впервые появился в Эпизоде VI, где он, казалось бы, был убит Дартом Вейдером, но актер Иан Макдермид также вернулся к трилогии приквела Джорджа Лукаса.

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Действие девятого эпизода развернется спустя «некоторое время» после событий «Последних джедаев».

Одним из самых больших открытий в тизере было то, что Император Палпатин вернется, но похоже, что это, по-видимому, было планом, после неудачного 8 эпизода.

Когда во время интервью с Кевином Полови, Кэтлин Кеннеди кратко рассказала о названии Эпизода IX, он предоставила шокирующее откровение о том, что Палпатин возвращается.

У Макдермида была долгая и успешная актерская карьера, но он наиболее известен своей ролью Повелителя Ситхов. Кроме того, Палпатин стал одним из самых известных злодеев во вселенной«Звездных войн». На протяжении всего развития сиквела трилогии было много слухов о том, что Палпатин может вернуться. Некоторые люди даже думали, что Сноук может быть реинкарнацией самого Палпатина, но это, скорее всего, окажется не так.

В неканонических книгах и комиксах "Зведных войн" у Ситхов была способность превращать призраков силы в своих рабов, а это позволяет вернуть Дарта Вейдера, как мы помним после смерти он стал джедайским призраком в виде Скайуокера.

В картине используют отснятые сцены с Кэрри Фишер - о «компьютерной версии» актрисы речи даже не шло. Девятый эпизод выйдет в прокат в декабре 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года создатель "Звездных войн" - режиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых американских знаменитостей. Сейчас все права на "Звездные войны" принадлежат компании Disney.