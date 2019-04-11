Новое лицо: в Victoria's Secret объявили имя 16-го "ангела" (фото)

Команда бельевого бренда Victoria's Secret пополнилась еще одним "ангелом".

Новым "ангелом" стала 22-летняя американская модель Грейс Элизабет, полное имя которой звучит так - Грейс Элизабет Гарри Кейб.

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Карьеру модели Грейс начала в 16 лет, сотрудничала со многими модными брендами, в частности с: Guess, Polo Ralph Lauren, Miu Miu, Chanel, передает ТСН. В 2016 году она прошла кастинг и впервые приняла участие в шоу Victoria's Secret выйдя на подиум. С тех пор Грейс рекламировала линию Pink, а теперь подписала новый контракт и стала официальным шестнадцатым "ангелом" в команде.

"Это просто нереально. С тех пор, как я начала работать моделью, попасть в Victoria's Secret было моей мечтой. И сегодня моя мечта осуществилась. Я даже не могу выразить, как я благодарна всей моей семье, друзьям и поклонникам за вашу постоянную поддержку и веру в меня. Я очень взволнована", - написала Грейс в своем Instagram.

Когда модели сообщили о том, что она, новый "ангел" она находилась на отдыхе в Мексике. Первой, кому модель рассказала радостную новость стала ее мама.

Напомним, недавно к команде "ангелов" также присоединились 25-летняя венгерская модель Барбара Палвин, 29-летняя английская модель Алексина Грэм и еще одна англичанка – 26-летняя Леоми Андерсон.