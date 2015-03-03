Керри: Путин неверно трактует позицию США по Украине и "цветным революциям"

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Росбалт

"Я думаю, президент Путин неверно толкует большую часть того, что США делают или пытаются делать. Мы не вовлечены ни в какие "многочисленные "цветные революции", как он говорит", — заявил Керри, подчеркнув, что в случае Украины подобные предположения также неверны.

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По словам Керри, США "поддерживают международное законодательство с уважением к суверенности и целостности другого народа".

Ранее Керри заявил, что США надеются, что в ближайшие часы и дни минские договоренности по Украине будут полностью выполнены, включая реальное установление режима прекращения огня и обеспечение доступа наблюдателей ОБСЕ. "Если этого не произойдет, то неизбежно будут последствия, которые и далее отразятся на российской экономике", — сказал глава Госдепа.