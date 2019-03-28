Washington Post: России не стоит мечтать о сближении со США

Если Москва и дальше собирается лгать и замалчивать свои преступления, ей не стоит ожидать нормализации отношений с Западом.

В России на этой неделе только и говорили, что специальный представитель Департамента юстиции США Роберт Мюллер, завершив свое расследование российского вмешательства в американские выборы, якобы оправдал Москву. И от этого мороз по коже. Но россияне также подняли важный вопрос о том, как Америка и Россия могли бы вернуться к разумным отношениям.

«Честно говоря, (как любят говорить россияне) для начала нужно, чтобы РФ прекратила делать вид, будто не вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Можно сказать, что Кремль поймали на горячем. И если он продолжит утверждать обратное, это заблокирует тот диалог, которого он якобы желает», - пишет Washington Post.

Москве не стоит неправильно трактовать нынешний момент. Отчет Мюллера на самом деле подтвердил оценки разведывательных управлений США о том, что Россия таки вмешивалась в американские выборы. Он выдвинул обвинения, в которых подробно описал, как 13 агентов российской «фабрики троллей» манипулировали социальными сетями, а 12 офицеров ГРУ взломали компьютерные сети Демократической партии, похитив частные письма и передав их WikiLeaks.

Российские комментаторы обрадовались не меньше, чем Белый дом, когда генеральный прокурор США Уильям Барр опубликовал свои выводы относительно расследования Мюллера.

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«Значительные ресурсы налогоплательщиков были потрачены на опровержение очевидной фальшивки», - заявили в российском МИД.

«Агенты заговора были дискредитированы», - написал в Twitter российский депутат член комитета Думы по иностранным делам Алексей Пушков.

Президенту Дональду Трампу может и нравится то, как празднует Кремль. Но это плохой путь для начала серьезного диалога между Москвой и Вашингтоном. Перезагрузка не сработает, если она не будет опираться на взаимное доверие между странами. И ее нельзя заменить взаимными реверансами, которыми обмениваются Дональд Трамп и Владимир Путин.

Главный эксперт Кремля по кибербезопасности Андрей Крутских намекнул на российские чаяния в статье на страницах газеты «Коммерсантъ». В ней он отметил, что в США появились «некоторые голоса», которые оказывают сопротивление ритуальной «антироссийской пропаганде». Он предложил, чтобы Москва и Вашингтон начали «деполитизированный экспертный диалог» о кибербезопасности.

«России нечего бояться. И нам нечего скрывать», - написал Крутских, добавив, что США должны согласиться на раскрытие тайных предвыборных контактов с Россией, которые в 2016 году происходили из-за «беспокойства относительно вмешательства в американскую инфраструктуру электроснабжения».

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Washington Post называет предложение сомнительным. Россия проводила тайные действия против США, что означает, что их можно было отрицать. В 2016 году Москва открещивалась от своих операций, существование которых подтвердили и американская разведка, и Мюллер.

Крис Пейнтер, который был главным дипломатом администрации Барака Обамы в сфере кибербезопасности, сказал, что восстановление рабочих контактов допустимо. Но выступил против любых контактов на высшем уровне по проблемам кибербезопасности. Потому что это позволит России делать вид, что в 2016 году не было никаких российских кибератак.

Но начать процесс сближения между Москвой и Вашингтоном мешает не только это. Как насчет разговора между ними относительно больших и взрывоопасных проблем, таких как российская война против Украины, ситуация в Сирии и контроль ядерных вооружений? Здесь, как и в сфере кибербезопасности, странам нужно вести диалог, но только опираясь на твердый фундамент.