В Минюсте США рассказали, когда обнародуют отчет Мюллера

Публичная версия отчета Мюллера станет доступна в течение нескольких недель.

Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен опубликовать публичную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года в течение нескольких недель.

Об этом заявил представитель министерства юстиции, передает Reuters.

Барр опубликовал собственное резюме основных выводов отчета 24 марта, отметив, что ему необходимо еще время для того, чтобы просмотреть отчет и определить, какая его часть может быть обнародована.

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О планах опубликовать публичную версию отчета в ближайшие недели генпрокурор США сообщил председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму по телефону. Чиновник заявил, что не планирует делиться расширенной копией отчета с Белым домом.

Некоторые части конфиденциального отчета Мюллера содержат материалы, которые появились в ходе секретных заседаний большого жюри. В то же время федеральные правила запрещают правительству раскрывать эту информацию для общественности.

В отчете также содержится информация о продолжающихся уголовных расследованиях, которые Мюллер направил в другие офисы адвокатов США.

Напомним, Мюллер пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.

Как сообщал УНИАН, Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал вмешательство России в американские президентские выборы и возможный сговор команды Дональда Трампа с Кремлем. В его следственную группу входило более 15 юристов, также в команде работало еще 30 сотрудников.

Группа спецпрокурора изучала попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года, расследовала связи между лицами из предвыборного штаба Трампа или его окружения с Кремлем, а также имела право разбирать любые иные вопросы, возникавшие в процессе расследования.

В ходе расследования команда Мюллера предъявила обвинения 34 лицам, в том числе, шестерым из окружения Трампа. Среди них - бывший юрист Трампа Майкл Коэн, экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

При этом ни одному из граждан США, которым предъявил обвинения спецпрокурор Мюллер, напрямую не вменяют сговор с Россией во время выборов 2016 года.

Дональд Трамп всегда отрицал какие-либо обвинения в сговоре с Россией.