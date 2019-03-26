Вдову Николая Караченцова экстренно госпитализировали

Хирурги «собрали» ей руку после сложного перелома.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из клиник Москвы (Россия).

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Об этом сообщает ФАН. Поргина попала в больницу после того, как упала на даче и сломала левую руку. Хирурги «собрали» ей руку после сложного перелома. Выпишут Поргину 27 марта, а гипс ей придется носить еще месяц.

«Была в Петербурге на вручении премии «Фигаро». Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию», - пояснила вдова Караченцова.

Она добавила, что ей поступило предложение написать мемуары, однако пока работать над книгой больно.

Как сообщал УНИАН, Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года за день до 74-го дня рождения.