Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой - СМИ

Спустя несколько минут после появления сообщений о госпитализации Пэрис Джексон на ее странице в Twitter появилось сообщение, в котором журналистов она называет лжецами.

Дочь Майкла Джексона, 20-летнюю Пэрис, госпитализировали в США после попытки самоубийства.

Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщают таблоиды TMZ и The Blast, передает РБК.

По их данным, это произошло утром в субботу, 16 марта. Девушку в ее доме в Лос-Анджелесе, скорее всего, обнаружил ее молодой человек Габриэль Гленн. Именно он, как предполагают собеседники The Blast, вызвал врачей. Пэрис доставили в ближайшую больницу, там ее состояние "стабилизировали", указали источники.

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Собеседники TMZ при этом утверждают, что Пэрис Джексон уже выписали из больницы, и она находится под пристальным наблюдением команды врачей.​ По информации медиков, она "потеряла много крови", но благодаря их быстрой реакции была спасена, отмечают источники.

​TMZ попытку самоубийства девушки связывает с реакцией общества на фильм "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин обвинили Майкла Джексона в сексуальном насилии. Пэрис в этом конфликте поддержала отца. Собеседники The Blast отмечают, что выход фильма в январе и последующая за этим реакция общественности оказались тяжелыми для всех детей Джексона, однако было ли это основной причиной инцидента с Пэрис, неясно.​

Вместе с тем, спустя несколько минут после появления сообщений о госпитализации девушки на ее официальной странице в Twitter появилось сообщение, в котором журналистов TMZ Пэрис называет лжецами. Ее пост опубликован в ответ на статью таблоида о госпитализации.​

Что именно опровергает Пэрис, не уточняется. Каких-либо других комментариев по этой теме, она не предоставила.

fuck you you fucking liars — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) March 16, 2019

Как сообщал УНИАН, фильм о Майкле Джексоне вызвал волну гнева у родственников певца. Семья певца Майкла Джексона предъявила иск на 100 млн долларов американскому телеканалу HBO.

Более того, останки короля поп-музыки Майкла Джексона хотят эксгумировать. С такими требованиями выступили одиннадцать человек, которые предположительно являются жертвами сексуальных домогательств музыканта.