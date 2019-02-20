National Interest: Россия не спасла Януковича в Украине и не способна сохранить других друзей

Все стратегии Кремля против революций на постсоветском пространстве оказались неэффективными.

Как минимум с 2004 года, когда в Украине прошла Оранжевая революция, Россия пыталась бороться против того, что она называла «цветными революциями».

Такие массовые протесты после Холодной войны свергли диктаторов в Югославии в 2000 году, в Грузии в 2003-м, в Украине в 2004-м и в Кыргызстане в 2005 году. С того времени термин на Западе устарел. Но Россия одержима им даже сейчас, пишет National Interest. В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что все эти четыре акции народного недовольства привели к падению пророссийских правительств.

В течение десятилетия между Оранжевой революцией и Евромайданом в Украине западные эксперты часто говорили о том, что российский автократ Владимир Путин пристально следил за ходом событий 2004 года, пытаясь создать план, как не позволить чему-то подобному случиться в будущем. Учитывая то, как Путин, «окопавшись» в Кремле, подавил российские протесты в 2012 году, а также его военную агрессию против соседней страны через два года после того, можно сказать почти наверняка, что в России действительно был план действий для борьбы с «цветными революциями».

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И речь идет не только о военной политике. После того, что в прошлом году протесты в Ереване свергли режим Сержа Саркисяна, Москва часто приглашала нового главу армянского правительства Никола Пашиняна, чтобы убедиться, что он не выведет Армению из ОДКБ и Евразийского союза.

Но, по мнению издания, все российские контрмеры не достигли никакого успеха. Украина теперь более близка с Западом, чем когда-либо, несмотря на российское дипломатическое, военное и экономическое давление. Российские оборонные СМИ беспомощно следят за тем, как Армения и даже Беларусь ищут улучшения политических и военных отношений с Западом, Китаем и другими игроками. А теперь США поддержали лидеров протестов против режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Это дало пищу для российской пропаганды. Но на самом деле Россия ничего не может поделать.

Вашингтон, конечно, раскритиковал Москву за то, что она отправила два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу в декабре 2018 года. Запад снова заговорил о возможном возвращении российских баз в Латинскую Америку. Но на самом деле у Москвы нет таких планов. И ее бомбардировщики не могут разогнать людей на венесуэльских улицах. Некоторые российские СМИ утверждают, что российские системы С-300В в Венесуэле выигрывают для российского правительства время, чтобы спасти режим в Каракасе от американского вторжения. Но трудно себе представить, как Москва действительно может сохранить Мадуро на посту.

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Россия занимает жесткую позицию на стороне венесуэльского диктатора. Но ей недостает экономической силы, чтобы вернуть финансовую стабильность Венесуэле, хоть она и делала несколько попыток в течение 2018 года. Тем временем, Китай в значительно меньшей степени проявляет энтузиазм в спасении Мадуро, чем Россия. Пекин лишь номинально поддерживает режим в Каракасе и размыто призывает других игроков не вмешиваться во внутренние дела страны. Однако, он не осуждает правительство США так же, как Кремль.

Тем временем, Вооруженные силы России пытаются нарастить силу, но они погрязли в Сирии. Кроме того, им приходится тратить время и усилия на восстановление заброшенных активов вдоль украинской границы. Стратегические бомбардировщики, которые летали в Венесуэлу, представляют ограниченный российский военный актив, который действительно может достичь Южной Америки. Военно-морской флот РФ может разве что отправить несколько кораблей в Атлантический океан. Но Москва останется без значительной части флота, если Вашингтон решит уничтожить эти суда.

Тем временем, экономика России переживает стагнацию, но она не разваливается, как венесуэльская. Поэтому начало «цветной революции» на российской территории маловероятно. И если бы нечто такое произошло, российская армия и новосозданная Национальная гвардия, кажется, готовятся ответить. Но спасение лояльных к Кремлю режимов в других странах остается чрезвычайно сложной задачей, особенно когда речь идет о таких далеких краях, как Венесуэла. Сирийская модель или полномасштабное военное вторжение остается единственным доступным сценарием защиты лояльных режимов от их врагов. Однако, для Москвы это слишком дорого. Кроме того, она не может предоставить такую военную поддержку быстро.