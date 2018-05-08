В Армении лидер оппозиции Пашинян стал премьер-министром

"За" единственного претендента на эту должность проголосовали 59 депутатов при необходимых 53.

Лидер оппозиции, глава парламентской фракции блока «Выход» Никол Пашинян на специальном заседании парламента избран новым премьер-министром Армении.

«За» единственного претендента на эту должность проголосовали 59 депутатов при необходимых 53. «Против» проголосовали 42 депутата. Об этом сообщает News.am.

В течение 15 дней Пашинян представит состав нового кабинета министров. В сложившейся политической ситуации парламент может быть распущен только в случае не утверждения им программы нового Правительства, которая будет представлена в Национальное Собрание после завершения формирования кабинета министров.

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Новость об избрании Никола Пашиняна премьер-министром собравшиеся на Площади Республики его сторонники встретили с ликованием.

Как сообщал УНИАН, протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля. Протесты начались незадолго до назначения премьер-министром Сержа Сарґсяна, который был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием полномочий Сарґсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.