Washington Post: Путин никчемный стратег, и война против Украины это доказывает

Военная агрессия поставила крест фактически на всех долгосрочных целях Москвы.

Владимир Путин заботливо строит себе имидж сильного человека действия, чья воля и власть одним махом восстановила статус великой державы для России. К сожалению, часто это означает, что его поступки незаконные, аморальные и жестокие.

Путин вместе со своими марионетками аннексировал часть территории соседней Украины, вступил в сговор с кровавым диктатором в Сирии и убивает сотни тысяч людей, нарушил суверенитет США во время президентских выборов в 2016 году, попытался убить бывшего шпиона на территории страны НАТО. А недавно российские войска атаковали украинские корабли в международных водах, захватив как судна, так и их экипажи, напоминает на страницах the Washington Post бывший посол США в России Майкл МакФолл.

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Но, конечно, для Путина и его сторонников дома и за рубежом цели оправдывают средства. А цель в том, чтобы сделать Россию «великой снова». По крайней мере, так они говорят. Защитники Путина утверждают, что он достиг необычайных внешнеполитических успехов. Мир своим молчанием признает оккупированный Крым частью России. Ее союзник в Сирии, Башар Асад, вот-вот победит в войне. Путинские усилия помочь Дональду Трампу победить на выборах сработали. И это ослабило американское лидерство на мировой сцене. Все это очевидные преимущества для Кремля. А последняя атака против Украины вызвала очень слабую реакцию от международного сообщества. Некоторые лидеры на Западе включительно с Трампом успокаивают себя мыслями, что лучший способ разобраться с агрессивной Россией – это задабривание и примирение.

Но такие оценки преждевременны. По мнению МакФолла, в краткосрочной перспективе Путин действительно одержал несколько тактических побед. Впрочем, в долгосрочной эти так называемые «победы» сеют зерно длительной изоляции и слабости России на международной арене. Почти каждое краткосрочное достижение Путина подрывает его же долгосрочные цели.

Первый стратегический удар Россия нанесла по собственному проекту Евразийского Союза. МакФолл вспоминает, что когда он стал послом США в РФ в 2012 году, создание этой организации как противовес ЕС с Москвой в центре было первоочередной внешнеполитической целью для Кремля. С российской точки зрения проект имел смысл. Это означало бы объединить в единый экономический союз все постсоветские страны за исключением балтийских. Путину были нужны более 40 миллионов украинских потребителей, чтобы Евразийский Союз был жизнеспособным и приносил пользу для российского экспорта. В 2012-2013 годах российский автократ был сосредоточен на том, чтобы Украина стала участницей проекта. Однако, аннексировав Крым и устроив войну на Донбассе, Путин сделал так, чтобы Украина точно никогда не вступила в его экономический клуб.

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Второй стратегический провал касается НАТО. После смешанных сигналов относительно расширения альянса на саммите в Бухаресте в 2008 году и российского вторжения в Грузию того же года, принятие новых членов в западную оборонительную организацию было фактически решенным. НАТО не хотел предлагать членство Грузии, а украинские лидеры и общество к этому вообще не стремились. Со временем отношения между альянсом и Россией улучшились. Тогдашний президент Дмитрий Медведев назвал встречу «Россия-НАТО» в 2010 году «исторической». Сотрудничество в ракетной обороне между сторонами была главной темой для обсуждения тогда.

Но вторжение Путина в Украину уничтожило все возможные перспективы сотрудничества России с НАТО. Альянс снова вернулся к своей первоначальной миссии сдерживать Кремль в Европе, привлекая новые ресурсы для этого. Все это полностью противоположно тому, чего хотелось российском автократу.

В случае нарушения суверенитета США с целью помочь кандидату Дональду Трампу на выборах, Путин действительно достиг одной из главных внешнеполитических целей России – ослабить американское лидерство в мире. Трамп вывел свою страну из многих международных соглашений. И это пошло на пользу Путину. Восторг от Америки в мире сильно сократился из-за этого. Поляризация внутри самих США усилилась.

Однако, в долгосрочной перспективе путинское явное вмешательство во внутренние американские дела помогло создать консенсус среди внешнеполитических элит и общественности относительно антиамериканских планов Кремля. Это единство в оценках создало преемственность в политике сдерживания России между администрациями Барака Обамы и Дональда Трампа. За последние два года Конгресс пошел даже дальше, предоставив летальное вооружение Украине и одобрив новые санкции. Сам Трамп выходит за рамки этого консенсуса. Но его влияние на реальную политику в отношении России минимальное.

Свежей поражением Путина было создание независимой украинской церкви, что тоже в определенной степени стало следствием его вторжения в Украину в 2014 году. РПЦ потеряет треть всех своих верующих.

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Воинственная политика Путина сначала усилила его популярность. Однако, со временем цифры все равно начали падать, поскольку адреналин от войны с «нацистами» в Украине развеялся, уступив место недовольству из-за экономической анемии и непопулярных социальных политик. Когда россияне поймут, что потери от ослабевшего Евразийского Союза, укрепление НАТО, объединенной Америки против России и отделения украинской церкви значительно больше, чем польза от статуса «великой державы» по определению Путина? Вряд ли это понимание произойдет, пока Путин будет при власти. Но как только его не станет, стоит ждать начала больших дебатов в российском обществе о цене и выгоде сохранения «путинизма».