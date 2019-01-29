Умер сербский кинорежиссер Душан Макавеев
13:55, 29 января 2019Мир
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Макавеев является представителем югославской черной волны.
Макавеев умер в возрасте 86 лет \ Photofest
Сербский кинорежиссер и сценарист Душан Макавеев умер в возрасте 86 лет в Белграде.
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Как сообщает kommersant со ссылкой на The Hollywood Reporter, Душан Макавеев является представителем югославской черной волны. Наиболее известны его картины «Человек не птица», «Любовная история, или Трагедия телефонистки», «Невинность без защиты», «Сладкий фильм» и «Монтенегро».
В 1970-х Макавеевбыл вынужден эмигрировать из Югославии, после чего долгое время жил во Франции. Позже переехал в США, где преподавал в Гарварде.
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