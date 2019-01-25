"Раковая опухоль": королева Елизавета хочет избавиться от Меган Маркл - СМИ

По словам источников, Меган якобы предлагают бракоразводное соглашение на 37 миллионов долларов.

Приближенные королевы Великобритании ненавидят Меган Маркл, которая страдает от депрессии из-за ссор и королевских правил, и якобы хотят избавиться от нее.

Об этом пишет в новом номере американское издание Globe. передает ТСН. Издание ссылается на утечку электронной переписки, исходящую из "самого высокого уровня в Букингемском дворце".

Автор посланий (как и адресат) прямо не называется, но, как утверждает журнал, он или она "является членом внутреннего круга королевы Елизаветы". В письме супругу принца Гарри Меган Маркл сравнивают с "раковой опухолью" и призывают избавиться от ее. "Это ужасно! Ее оскорбительное поведение, неконтролируемые расходы, непорядочные семейные связи и неповиновение требуют соответствующей реакции от монархии... Раковую опухоль необходимо вырезать как можно скорее и без лишних драм", - якобы говорится в письме.

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Согласно сообщению, даже у королевы, которая ранее поддерживала Меган, лопнуло терпение.

"Ее Величество рассматривает жену Гарри как жадного охотника за золотом. Она приказала дать Меган то, чего она хочет - денег", - пишет Globe. Меган Маркл якобы предлагают утвержденное Елизаветой бракоразводное соглашение на 37 миллионов долларов, а также титул для ее будущего ребенка - но не для нее самой. Бывшей актрисе нужно вернуться в США, а ребенка будут воспитывать в Великобритании.

Однако отмечается, что принц Гарри не собирается соглашаться на развод. Он готов вступить в противостояние с бабушкой-королевой, отцом Чарльзом и старшим братом Уильямом.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл расстроилась из-за слухов о ссоре с Кейт Миддлтон.