Скандальный "Оскар-2019": британка просит снять с номинации фильм об убийстве сына

Около 90 тысяч человек подписали петицию, чтобы вычеркнуть фильм из конкурса.

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию "Оскар-2019", среди них есть фильм "Задержание" ирландского режиссера Уинсента Лемба.

Картина номинирована на Лучший игровой короткометражный фильм. Лента снята на основе реальной истории убийства 2-летнего мальчика в 1993 году.

Читайте также"Богемская рапсодия", "Черная пантера", "Звезда родилась": объявлены номинанты на премию "Оскар-2019"

Однако мама ребенка Денис Фергюс категорически против фильма и призывает снять его из номинации на "Оскар", потому что она не давала разрешение на съемки ленты.

"Не могу выразить то отвращение, которое я чувствую от того, что этот так называемый фильм был номинирован на "Оскар", - написала Денис Фергюс в Twitter.

Она также отмечает, что около 90 000 человек подписали петицию, чтобы вычеркнуть фильм из конкурса, ведь он заставляет семью погибшего мальчика переживать историю снова и снова.

Как сообщал УНИАН, в этом году подготовка к церемонии вызвала скандал. После того, как комик Кевин Харт в очередной раз подтвердил, что не изменит своего решения и не будет вести церемонию «Оскар», опасения американского киносообщества серьезно выросли – нехватка времени не позволяла в сжатые сроки заменить актера на другую кандидатуру.

Организаторы кинопремии "Оскар" могут вместо одного ведущего пригласить актеров из франшизы "Мстители" провести церемонию, распределив между ними обязанности ведущих. 91-я церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.