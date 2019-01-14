Кейт Миддлтон не пригласила Меган Маркл и принца Гарри на свой день рождения - СМИ

Герцогиня Кембриджская пригласила на вечеринку много гостей, в том числе своих университетских друзей.

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган фактически подтвердили слухи о неприязненных отношениях между членами королевской семьи, когда не появились на вечеринке по случаю дня рождения герцогини Кембриджской Кейт.

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На закрытую вечеринку в загородном доме в Норфолке герцогиня Кембриджская пригласила много гостей, в том числе и своих университетских друзей и крестных принца Джорджа и принцессы Шарлотты, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Почему на празднование не прибыли герцоги Сассекские - неизвестно. Возможно, причиной стала их занятость. А возможно, принца Гарри и Меган Маркл просто не пригласили.

Как бы там не было, но журналисты увидели в этой истории еще одно подтверждение раздора в королевской семье. Впрочем, у Меган Маркл есть повод для волнения не только из-за королевской семьи. На днях ее старшего брата Томаса Маркла остановили за рулем в нетрезвом состоянии. Правоохранители конфисковали его автомобиль, а самого мужчину отправили в вытрезвитель.

С полицией Томас Маркл общается уже не впервые. В январе 2017 его арестовали после того, как он после пьяной драки угрожал своей девушке пистолетом.

Хотя Меган Маркл давно не общается со своим братом - она даже не приглашала его на свою свадьбу, тем не менее такое поведение ее родственников точно не добавляет ей престижа.