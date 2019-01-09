Британская академия кино назвала номинантов премии BAFTA

Больше всего номинаций - 12 - у фильма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса.

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) опубликовала списки претендентов своей ежегодной кинопремии.

Читайте также"Богемная рапсодия" стала самым успешным музыкальным фильмом в истории кинематографа (видео)

Согласно списку, больше всего номинаций - 12 - у фильма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома» и «Человек на луне» делят второе место по числу номинаций - по 7.

Номинация «Лучший фильм»:

«Черный Клановец» Спайка Ли;

«Фаворитка» Йоргоса Лантимоса;

«Зеленая книга» Питера Фаррелли;

«Рома» Альфонсо Куарона;

«Звезда родилась» Брэдли Купера.

Номинация «Лучший режиссер»:

Спайк Ли («Черный Клановец»);

Павел Павликовский («Холодная война»);

Йоргос Лантимос («Фаворитка»);

Альфонсо Куарон («Рома»);

Брэдли Купер («Звезда родилась»).

Номинация «Лучшая мужская роль»:

Брэдли Купер («Звезда родилась»);

Кристиан Бэйл («Власть»);

Рами Малек («Богемская рапсодия»);

Стив Куган («Стэн и Олли»);

Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

Номинация «Лучшая женская роль»:

Гленн Клоуз («Жена»);

Леди Гага («Звезда родилась»);

Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)

Оливия Колман («Фаворитка»);

Виола Дэвис («Вдовы»).

Как сообщал УНИАН, 6 января в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом была названа «Богемская рапсодия» Брайана Сингера о рок-группе Queen. Рами Малек, сыгравший роль Фредди Меркьюри, получил награду как лучший актер.