Британская академия кино назвала номинантов премии BAFTA
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) опубликовала списки претендентов своей ежегодной кинопремии.
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Согласно списку, больше всего номинаций - 12 - у фильма «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома» и «Человек на луне» делят второе место по числу номинаций - по 7.
Номинация «Лучший фильм»:
«Черный Клановец» Спайка Ли;
«Фаворитка» Йоргоса Лантимоса;
«Зеленая книга» Питера Фаррелли;
«Рома» Альфонсо Куарона;
«Звезда родилась» Брэдли Купера.
Номинация «Лучший режиссер»:
Спайк Ли («Черный Клановец»);
Павел Павликовский («Холодная война»);
Йоргос Лантимос («Фаворитка»);
Альфонсо Куарон («Рома»);
Брэдли Купер («Звезда родилась»).
Номинация «Лучшая мужская роль»:
Брэдли Купер («Звезда родилась»);
Кристиан Бэйл («Власть»);
Рами Малек («Богемская рапсодия»);
Стив Куган («Стэн и Олли»);
Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).
Номинация «Лучшая женская роль»:
Гленн Клоуз («Жена»);
Леди Гага («Звезда родилась»);
Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»)
Оливия Колман («Фаворитка»);
Виола Дэвис («Вдовы»).
Как сообщал УНИАН, 6 января в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом была названа «Богемская рапсодия» Брайана Сингера о рок-группе Queen. Рами Малек, сыгравший роль Фредди Меркьюри, получил награду как лучший актер.