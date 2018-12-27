"Похититель Рождества": Трамп не смог убедить семилетнюю американку в том, что Санта-Клауса не существует (видео)

В Белый дом поступают звонки от детей, интересующихся, когда в их дом придет Рождество.

Несмотря на слова президента США Дональда Трампа, который назвал "маргинальной" веру в Санта-Клауса в семилетнем возрасте, американка Коллман Ллойд (ранее сообщалось, что это был мальчик), все равно, верит в рождественскую магию, пишет The Post and Courier.

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В сети оказалось видео ее телефонного разговора с главой государства в рамках акции акции "NORAD Track Santa", когда в Белый дом поступают звонки от детей, интересующихся, когда в их дом придет Рождество, пишет "Сегодня".

На отрывке ее беседы с Трампом девочка призналась, что верит в Санта-Клауса, а также ответила согласием на его вопрос "В семь лет это маргинально, правда?".

Впрочем, ни родители Коллман, ни сама она на президента зла не держат. Ее мать Эрика призналась журналистам, что считает случившуюся ситуацию несправедливо политизированной.

Девочка отметил, что, все равно, верит в Санта-Клауса, ведь после беседы с президентом Трампом она оставила ему печенье и шоколадное молоко, которые к утру исчезли, однако появился подарок – кукла.