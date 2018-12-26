Трамп не смог пошатнуть веру семилетней девочки в Санта-Клауса (видео)

Оказалось, что ребенок не понял слов президента, и вечером вместе с родными оставил для Санты традиционные печенье и молоко.

Президент США Дональд Трамп не смог убедить семилетнюю девочку в том, что Санта-Клауса не существует.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что Трамп по телефону общался с девочкой по имени Колман в Сочельник. Спросил ее, верит ли она в Санту, а когда она ответила утвердительно – отметил, что в семилетнем возрасте это немного "маргинально".

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Оказалось, что ребенок не понял слов президента, и вечером вместе с родными оставил для Санты традиционные печенье и молоко, а утром нашел свой подарок. Ребенок до сих пор верит в сказочного дедушку.

Ранее североамериканское воздушное командование обнаружило в небе сани Санта-Клауса. По данным праздничного проекта NORAD Tracks Santa, в этом году Санта-Клаус доставил более 7 миллиардов рождественских подарков по всему миру.