Песня о хот-догах перегнала хит Арианы Гранде в чарте (видео)
14:52, 21 декабря 2018Мир
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Ремейк рассказывает о городе, который "построили" на продаже сосисок в тесте.
Песня-пародия блогера LadBaby попала в топ в рождественском чарте Великобритании, сообщает The Sun.
Композиция обогнала Sweet But Psycho Авы Макс и thank u, next Арианы Гранде.
Известно, что песня является пародией на рок-хит группы Starship под названием We Built This City, который выпустили в 1985 году.
Ремейк рассказывает о городе, который "построили" на продаже сосисок в тесте. За неделю песню приобрели онлайн 45 тысяч раз. Это на 4 тысячи раз больше, нежели показатели песни Sweet But Psycho Авы Макс, и на 8 тысяч - в случае с thank u, next Арианы Гранде.
Блогер намерен отдать полученные от продаж песен средства на благотворительность.
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