Песня о хот-догах перегнала хит Арианы Гранде в чарте (видео)

Песня-пародия блогера LadBaby попала в топ в рождественском чарте Великобритании, сообщает The Sun.

Композиция обогнала Sweet But Psycho Авы Макс и thank u, next Арианы Гранде.

Известно, что песня является пародией на рок-хит группы Starship под названием We Built This City, который выпустили в 1985 году.

Ремейк рассказывает о городе, который "построили" на продаже сосисок в тесте. За неделю песню приобрели онлайн 45 тысяч раз. Это на 4 тысячи раз больше, нежели показатели песни Sweet But Psycho Авы Макс, и на 8 тысяч - в случае с thank u, next Арианы Гранде.

Блогер намерен отдать полученные от продаж песен средства на благотворительность.