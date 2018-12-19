"Мисс Вселенная 2018": представительница Филиппин вернулась домой с победой (фото)

Победительница конкурса красоты прибыла на частном самолете.

Представительница Филиппин Катриона Грэй, завоевавшая титул «Мисс Вселенная — 2018», прибыла с коротким визитом в Манилу для участия в благотворительной акции.

Дома девушку встречали ее отец, бывший губернатор Илокос Сур Чавит Сингсон, а также многочисленная толпа поклонников. Победительница конкурса красоты прибыла на частном самолете.

Уже в четверг, 20 декабря, Катриона вылетит в Нью-Йорк. В Манилу "Мисс Вселенная-2018" прибудет через "несколько недель" для своего "официального возвращения домой".

Как сообщал УНИАН, Грэй завоевала титул «Мисс Вселенная — 2018» на 67-м международном конкурсе красоты, прошедшем 17 декабря в Бангкоке. Она стала четвертой в истории представительницей Филиппин, которая одержала победу в конкурсе.