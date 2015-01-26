Депутаты ЕП призывают Евросоюз ужесточить санкции против РФ, а Украине поставлять вооружение

Такие предложения прозвучали в понедельник в Брюсселе во время заседания Комитета Европарламента, на котором обсуждалось ухудшение ситуации на востоке Украины.

В частности, глава делегации ЕП в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович (европейские народники) отметил, что заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое пройдет в этот четверг, будет возможностью „послать сильный сигнал Москве, установив ограничительные меры, потому что есть четкая связь между военной наступательной активностью поддерживаемых Россией сепаратистов с политикой Москвы”. „Я считаю, что в следующий четверг мы должны провести дискуссию относительно проведения первого заседания Комитета ассоциации, которое пройдет в Брюсселе”, - добавил он.

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Чарльс Теннок (консерватор) назвал обстрел Мариуполя „террористической атакой” и „преступлением войны”. „ЕС сейчас должен последовать примеру США и увеличить режим санкций, запретить доступ к SWIFT - это будет очень сильным сигналом Москве, что они больше не могут иметь дело с нашей банковской системой, но это разделит государства-члены”, - сказал политик.

Теннок призвал государства-члены НАТО и ЕС „делать то, что делает Россия - поставлять оборудование украинским вооруженным силам с тем, чтобы они могли защищать себя от российской агрессии”.

Депутат Яцек Сариуш-Вольский (европейские народники) раскритиковал заявления с призывами к России „использовать свое влияние на своих собственных террористов”. „Это наивно и контрпродуктивно. Это - продолжение российской пропаганды, и мы должны это прекратить. Нам нужно больше санкций за больше войны, нам нужны переговоры в Женевском формате, а не нормандском, мы должны поставлять (военное оборудование) - или НАТО, или отдельные государства, чтобы украинцы могли защищаться. Если нет, то Россия пойдет дальше к Крыму и в Приднестровье, Луганская и Донецкая республики должны быть признаны террористическими организациями”, - заявил он.

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Депутат Пятрас Ауштрявичюс (либерал) отметил, что то, что произошло в Мариуполе, „еще раз доказало, что Москва не останавливается”. „Если мы считаем, что для России должно быть больше санкций, Россия думает по-другому. Я цитирую: „Постепенно снять все санкции за то, чтобы не взяли Киев”. Они угрожают взять Киев, если мы не отменим даже уже существующие санкции. У нас есть мораль и политические обязательства перейти от санкций к бойкоту”, - призвал политик.

Аушрявичюс отметил, что если Россию не остановить экономическими санкциями, надо бойкотировать международные спортивные мероприятия. „Наш принцип должен быть - больше-больше - больше санкций”, - подчеркнул он.