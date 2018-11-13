Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов» (видео)
20:36, 13 ноября 2018Мир
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Персонажи культовой фентезийной саги вернутся на экраны весной.
Финальный сезон "Игры престолов" стартует в апреле следующего года / скриншот
Заключительный сезон культового сериала американской телесети HBO «Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года.
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Об этом сообщается в тизере, опубликованном в официальном Twitter сериала.
Every battle.— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.
Every betrayal.
Every risk.
Every fight.
Every sacrifice.
Every death.
All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH
Напомним, "Игра престолов" (англ. Game of Thrones) - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.
Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса для кабельного телеканала HBO.
Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года; на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.
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