Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов» (видео)

Заключительный сезон культового сериала американской телесети HBO «Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года.

Об этом сообщается в тизере, опубликованном в официальном Twitter сериала.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH