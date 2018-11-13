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Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов» (видео)

20:36, 13 ноября 2018
Мир
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Финальный сезон "Игры престолов" стартует в апреле следующего года / скриншот

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Об этом сообщается в тизере, опубликованном в официальном Twitter сериала.  

Напомним, "Игра престолов" (англ. Game of Thrones) - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.

Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса для кабельного телеканала HBO. 

Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года; на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. 

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Теги: #Игра Престолов#сериалы