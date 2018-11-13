Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов» (видео)

Персонажи культовой фентезийной саги вернутся на экраны весной.

Заключительный сезон культового сериала американской телесети HBO «Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года.

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Об этом сообщается в тизере, опубликованном в официальном Twitter сериала.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.

Напомним, "Игра престолов" (англ. Game of Thrones) - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.

Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса для кабельного телеканала HBO.

Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года; на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.