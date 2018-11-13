Foreign Policy: Искусственный интеллект учат бороться с ложью Кремля

Технология может достаточно эффективно и быстро обнаруживать сеть российских троллей, а также ложь в их сообщениях.

Для рядового наблюдателя не сразу понятно, как образование музыковеда помогло Крису Шафферу стать онлайн-детективом.

Аналитик работает на компанию New Knowledge и зарабатывает на жизнь тем, что отслеживает кампании по распространению дезинформации вроде той, которую Россия организовала для влияния на выборы в США в 2016 году. Об официальное название его должности можно сломать язык – «старший аналитик исчисления дезинформации».

Об этом пишет Foreign Policy, добавляя, что прежде чем стать борцом с пропагандой, Шаффер написал диссертацию о венгерском композиторе Дьерде Лигети, который заявлял, что его музыка, как и пропаганда Кремля сегодня, содержит определенные элементы «лжи и полуправды». Лигети написал ряд произведений, которые сильно опирались на работы гигантов западной классики, таких как Бетховен и Моцарт. Но при этом он настаивал, что несмотря на это заимствование его музыка совершенно новая и авангардная. Шаффер перекодировал музыку венгра в «текстовый формат», а потом проанализировал ее с помощью технологии естественной речи, которую использует искусственный интеллект. Так музыковед смог продемонстрировать, что утверждение Лигети об «оригинальности» его работы на самом деле легко опровергнуть.

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Сегодня же Шаффер использует те же инструменты анализа больших данных и искусственный интеллект для оценки того, как работают кампании по распространению пропаганды. Работая с массивами данных, сформированных из сообщений в Twitter, Facebook и статей на разных сайтах, он смог обнаружить связь между учетными записями в социальных сетях, схожие черты между сообщениями, которые они распространяют, а также выявить их общую компьютерную инфраструктуру. Все это позволяет определить сети страниц, которые действуют слаженно для распространения нужных историй онлайн.

Издание отмечает, что такой метод анализа все еще на начальной стадии разработки. Он еще слишком зависит от человеческого вмешательства. К примеру, иногда алгоритм обнаруживает сообщения реальных людей об «империализме США» и помечает их как троллей Кремля. Но попытки России повлиять политику в Америке и других странах лежат в основе развития целого направления электронной борьбы с дезинформацией.