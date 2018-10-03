"Будьте внимательны": американцев перед выборами предупредили о российской пропаганде в США

Ранее американская разведка пришла к выводу, что государственные СМИ России были частью кампании вмешательства РФ в политические процессы в США в 2016-м году.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен призвала общественность США быть внимательными при потреблении информации, которую предоставляют российские государственные СМИ RT и Sputnik, что осуществляют вещание на территории США.

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Как передает Голос Америки со ссылкой на издание The Washington Times, такую позицию чиновник озвучила в Вашингтоне в ходе саммита по кибербезопасности.

"Я призываю всех, если вы что-то читаете... и оказываетесь на RT и Sputnik, будьте внимательны. Я имею в виду, что это спонсируемые государством новостные организации. Они не независимы", - сказала Кирстен.

Как известно, ранее американская разведка пришла к выводу, что государственные СМИ России были частью кампании вмешательства России в политические процессы в США в 2016-м году с целью способствовать избранию Дональда Трампа.