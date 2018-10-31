В сети появился клип The Beatles с редкими фото музыкантов (видео)
11:45, 31 октября 2018Мир
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Трек первоначально появился на одноименном студийном альбоме The Beatles.
Продюсеры The Beatles выпустили видео с редкими фотографиями музыкантов
The Beatles выпустили новое музыкальное видео для своей песни 1968 года “Glass Onion”.
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Ролик содержит монтаж редких фотографий и анимированных элементов. Трек первоначально появился на одноименном студийном альбоме The Beatles, получившем название White Album, который в этом году переиздан в виде сборника, посвященной 50-летию.
Как сообщал УНИАН, в сентябре новый альбом сэра Пола Маккартни «Egypt Station» возглавил хит-парад журнала Billboard — официальный музыкальный чарт США.
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