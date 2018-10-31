В сети появился клип The Beatles с редкими фото музыкантов (видео)

Трек первоначально появился на одноименном студийном альбоме The Beatles.

The Beatles выпустили новое музыкальное видео для своей песни 1968 года “Glass Onion”.

Читайте такжеКоллекция фотографий The Beatles продана с аукциона за $357 тысяч

Ролик содержит монтаж редких фотографий и анимированных элементов. Трек первоначально появился на одноименном студийном альбоме The Beatles, получившем название White Album, который в этом году переиздан в виде сборника, посвященной 50-летию.

Как сообщал УНИАН, в сентябре новый альбом сэра Пола Маккартни «Egypt Station» возглавил хит-парад журнала Billboard — официальный музыкальный чарт США.