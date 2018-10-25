Популярная российская певица оголила грудь на сцене (видео)

Во время выступления девушка приспустила шлейку топа так, что зрители смогли увидеть интимную часть ее тела.

Российская певица и экс-участница группы "Серебро" Ольга Серябкина практически полностью оголила грудь на сцене. Во время выступления девушка приспустила шлейку топа так, что зрители смогли увидеть интимную часть ее тела.

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Видео разместили в Instagram на странице "Еllotv".

Пользователей подобное поведение артистки очень возмутило.

"Что она этим хотела показать?", "Боже мой! Как эта вся порнография и дешёвка в шоу-бизнесе надоела! Потом на разные передачи приходят и таких правильных и умных из себя стоят!", "Где? Не заметила", "Когда нет голоса, надо привлечь внимание", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в Россию украинская певица оголила грудь на фото в Instagram.