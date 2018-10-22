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Бонд уже не тот: Дэниел Крейг напугал сильно постаревшим видом (фото)

10:59, 22 октября 2018
Мир
2018 0
Актер удивил измученным видом / redcarpetmood

Исполнитель главной роли в фильмах о Джеймсе Бонде "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "007: Спектр" удивил поклонников постаревшим и "потрепанным" видом.

Актера вместе с женой и ребенком "подловили" в аэропорту.

redcarpetmood
redcarpetmood

На снимках Крейг выглядит "потрепанным" и уставшим. Его местами поседевшие волосы растрепаны, а под глазами видны "мешки".

redcarpetmood

Как сообщал УНИАН, Лобода с голым животом и в кожаных брюках пришла на российское шоу.

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Теги: #Джеймс Бонд#Крейг в фильме о Бонде