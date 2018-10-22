Бонд уже не тот: Дэниел Крейг напугал сильно постаревшим видом (фото)
10:59, 22 октября 2018Мир
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На снимках Крейг выглядит "потрепанным" и уставшим. Его местами поседевшие волосы растрепаны, а под глазами видны "мешки".
Актер удивил измученным видом / redcarpetmood
Исполнитель главной роли в фильмах о Джеймсе Бонде "Казино "Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "007: Спектр" удивил поклонников постаревшим и "потрепанным" видом.
Актера вместе с женой и ребенком "подловили" в аэропорту.
redcarpetmood
redcarpetmood
На снимках Крейг выглядит "потрепанным" и уставшим. Его местами поседевшие волосы растрепаны, а под глазами видны "мешки".
redcarpetmood
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