Nirvana второй раз за четверть века выступила вместе (видео)

На мероприятии музыканты исполнили шесть своих хитов - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies.

Группа Nirvana выступила на рок-фестивале Cal Jam в Калифорнии. Это выступление стало вторым за последние 24 года после смерти фронтмена Курта Кобейна. Читайте также"Редкие кадры": спустя 30 лет в сети показали выступление Nirvana в магазине электроники (видео) На мероприятии музыканты исполнили шесть своих хитов - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit и All Apologies. В тандеме с исполнителями Nirvana выступили Джон МакКоли из группы Deer Tick и Джоан Джетт. Четыре года назад в том же составе коллектив выступил на нью-йоркских шоу, организованных Залом славы рок-н-ролла.

