Умер легендарный шансонье Шарль Азнавур

Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков.

В возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур, передает Reuters.

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Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Причина смерти пока не раскрывается.

Журнал Time и телеканал CNN в 1998-м назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Азнавур также снимался в кино. Он сыграл в таких лентах, как «Арарат», «Стреляйте в пианиста», «Дьявол и десять заповедей» и «Жестяной барабан». В 1997 году Азнавур получил премию «Сезар» за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.