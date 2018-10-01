Умер легендарный шансонье Шарль Азнавур
15:19, 01 октября 2018Мир
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Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков.
REUTERS
В возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур, передает Reuters.
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Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Причина смерти пока не раскрывается.
Журнал Time и телеканал CNN в 1998-м назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века.
Азнавур также снимался в кино. Он сыграл в таких лентах, как «Арарат», «Стреляйте в пианиста», «Дьявол и десять заповедей» и «Жестяной барабан». В 1997 году Азнавур получил премию «Сезар» за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.
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