цей матеріал доступний українською

Одетые в доллары модели вышли на подиум в Нью-Йорке (фото)

14:48, 11 сентября 2018
Мир
1528 0
Модели, одетые в доллары / NFW

Школа дизайна Parsons School of Design представила на Неделе моды в Нью-Йорке коллекцию одежды, которую в прямом понимание этого слова можно назвать богатой.

Модели вышли на подиум в платьях, украшенных огромными долларами. Таким образом дизайнеры хотели показать, что деньги правят этим миром, а мир моды не является исключением, lux.fm.

Здесь вы увидите доллары на голом теле, платье с долларов, юбки и даже головные уборы.

false
false
false

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нью-Йорк#Украинская неделя моды