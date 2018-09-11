Одетые в доллары модели вышли на подиум в Нью-Йорке (фото)
14:48, 11 сентября 2018Мир
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Здесь вы увидите доллары на голом теле, платье с долларов, юбки и даже головные уборы.
Модели, одетые в доллары / NFW
Школа дизайна Parsons School of Design представила на Неделе моды в Нью-Йорке коллекцию одежды, которую в прямом понимание этого слова можно назвать богатой.
Модели вышли на подиум в платьях, украшенных огромными долларами. Таким образом дизайнеры хотели показать, что деньги правят этим миром, а мир моды не является исключением, lux.fm.
Здесь вы увидите доллары на голом теле, платье с долларов, юбки и даже головные уборы.
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