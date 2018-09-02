В Москве прощаются с Кобзоном (фото, видео)

На церемонию прощания приехал президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.

В воскресенье, 2 сентября в Москве в концертном зале имени Чайковского началась церемония прощания со знаменитым советским и российским певцом Иосифом Кобзоном, который умер в четверг, 30 августа.

Об этом сообщает Страна.ua.

Отмечается, что из-за большого числа желающих проститься с народным артистом СССР траурное мероприятие решили перенести с десяти на восемь утра.

Планируется, что панихида и прощание завершатся в 13:00. После этого гроб с телом Кобзона доставят на Востряковское кладбище, где певца похоронят рядом с его матерью, Идой Исаевной.

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Прилегающая к залу территория ограждена металлическим забором, ее охраняет Росгвардия. Люди проходят в здание через металлическую рамку. Из зала даже на улице слышна музыка - песни в исполнении, разумеется, Кобзона

На церемонии побывали президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Там постоянно выступают многие друзья Кобзона и деятели культуры России.

Рядом с гробом стоит почетный караул. Тело накрыто российским флагом.

Так же пришла проститься с Кобзоном и Алла Пугачева, которая спустя три дня отреагировала на смерть певца на странице своей соцсети. Пугачева, о которой ходили слухи, будто она проигнорирует панихиду, приехала попрощаться с Кобзоном в полном семейном составе - с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте.

На сцене уставлена подставка, обтянутая красным бархатом. На ней - все награды Кобзона.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

Справка УНИАН. Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Бахмутском районе Донецкой области. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами.

Кроме эстрадной деятельности Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного Совета СССР. С 1997 года был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал должность первого заместителя председателя думского комитета по культуре.

Украина лишила Кобзона государственных наград и заблокировала его активы. Президент подписал соответствующий указ. Также Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянска Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.