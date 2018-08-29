Rzeczpospolita: В Крыму оккупанты почти искоренили украинский и крымскотатарский языки

Родителям угрожают "последствиями" за требование обучать детей на украинском языке.

На оккупированном российской армией Крыму больше нет украинских школ. Русификация затронула также коренных жителей полуострова - крымских татар.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, напоминая, как после аннексии Крыма в марте 2014 года Владимир Путин уверял, что Москва "позаботится о правах всех народов, которые живут на полуострове". Тогда украинский и крымскотатарский языки формально получили такой же статус, как и русский. На деле же на протяжении последних четырех лет Москва активно занималась ликвидацией присутствия в публичной жизни первых двух языков и насаждениям третьего.

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Член Меджлиса Ескандер Бариев сказал изданию, что с 16 крымскотатарских школ, которые действовали в Крыму до аннексии, осталось только семь. Остальные были частично русифицированы. Из переписи населения, который в 2014 году Россия провела, следует, что в Крыму живут 230 тысяч крымских татар. Но Москва до сих пор не признала их коренным народом.

В еще худшей ситуации оказались 300 тысяч жителей, которые настаивают на принадлежности к украинскому этносу. Председатель украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин сказал, что на оккупированном полуострове не осталось уже ни одной школы, где обучение проводили бы на украинском языке. По его словам, российская власть закрыла семь украинских школ, которые действовали до аннексии.

Оккупационная власть Крыма указывает пальцем на постановление о обучении на языках меньшинств, которое Госдума приняла в конце июня. Согласно ему, обучение на украинском или крымскотатарском языке будет осуществляться согласно заявлениям родителей.

"На украинский язык нет спроса. Действует одна украинская школа в Феодосии. В случае с крымскими татарами ситуация иная. Мы перевели все учебники на крымскотатарский, потому что много людей хотят обучаться именно на этом языке. До 2014 года здесь небыло ни одного такого учебника", - сказал самопровозглашенный пресс-секретарь так называемого "министерства образования" Крыма Антон Гаркавеч.

Он возразил, что крымскотатарские школы закрывают или переводят на русский язык.

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"15 таких школ сейчас действуют", - сказал он.

Впрочем, эти его слова не удалось подтвердить, так же как и найти упомянутую им "единственную украинскую школу" в Феодосии. До оккупации она называлась именем Елены Телиги. И обучение действительно осуществлялось на украинском языке. В 2015 году из ее названия исчезло имя украинской поэтессы и деятеля ОУН. С той поры в городе есть только "Средняя общеобразовательная школа №20". На ее сайте в интернете нет и слова упоминания об украинском языке обучения. Все страницы заполнены на русском, а главная новость - о праздновании дня российского флага. Сами же украинцы на полуострове не могут требовать обучения на своем языке.

"Директора школ прямо говорят родителям, что заявления об обучении на украинском языке будет иметь последствия", - сказала крымская журналистка Анна Андриевская, которая после аннексии переехала на материковую Украину.

"До аннексии Киев не продвигал украинский язык в Крыму. Россия же проводила агрессивную русификацию и выделяла на это большие средства. Местная власть была полностью пророссийская", - сказала она.