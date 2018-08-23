Поклонники не узнали известную певицу после дорогой подтяжки лица (фото)

Экс-участница популярной группы Spice Girls Мел Би поразила изменениями на лице. По сообщению издания Daily Mail Мелани только что прилетела из Лондона, где проходила процедуру безоперационной подтяжки лица в престижной косметологической клинике.

Стоимость услуги - чуть больше пяти тысяч долларов. Также певица прошла процедуру радиолифтинга кожи, в результате чего происходит усиленная регенерация новых клеток кожи и активизируется выработка коллагена, пишет ТСН.

Однако результат процедур изрядно поразил поклонников артистки. Они почти не узнали своего кумира на последних фотографиях.